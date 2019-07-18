18.07.2019 12:15
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Hacılar'da Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Hacılar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Beğendik Mahallesi, Söğütlüpınar caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Beğendik Mahallesi, Söğütlüpınar caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Söğütlüpınar Caddesinde kış şartları dolayısıyla yarım kalan asfalt serim çalışmasının bu sene devam ettiğini, İlçe genelinde de asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Finişer serimiyle yaptığımız yaklaşık 700 metrelik hatta asfalt çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Hem bu alandaki yaz dolasıyla vatandaşlarımızın mağduriyetini sona erdirmek hem de bağlantı yollarını bitirmek adına burada çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Kazasız belasız inşallah bu çalışmalarımız neticelenir. İlçe merkezimizde ve bağlar bölgemizde ana yollar üzerinde alt yapısını tamamladığımız alanlarda asfalt çalışmamız bu sezonda devam edecek. Vatandaşlarımızı yaz başlangıcı itibariyle kısmen tozda bıraktığımız için özür diliyoruz ama belli külfetler olmadan nimetlerle karşılaşamıyoruz. Bugün itibariyle inşallah Söğütlüpınar caddesi dediğimiz alanda da çalışmaları tamamlayacağız. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun diliyorum." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Bilal Özdoğan, Beğendik, Hacılar, Güncel

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