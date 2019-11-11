Haberler » Güncel » Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı - Haber

Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına "Tutunacak Dalınız Olsun" sloganıyla ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

11.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:22Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı
'nin ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına "Tutunacak Dalınız Olsun" sloganıyla ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve doğaseverler katıldı.
Sakar Çiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, Atatürk anısına saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte konuşan Özdoğan, "Birlikte 100 fidanı ve 5 bin meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturacağız. Hepinize kolaylıklar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygıyla, rahmetle şükranla anıyorum." İfadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından katılımcılar 100 fidan dikti, 5 bin pelit tohumu ekti.
Doğa yürüyüşü de yapan katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Develi'de 20 bin fidan toprakla buluştu
12:53 Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
12:53 Ankara teröristlerden temizlenen tel abyad ve resulayn'a insani yardım
12:53 Hong kong'da öğrencinin vurulma anı kamerada
12:52 NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN KIZLARINDAN SUÇ DUYURUSU
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:54:31