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Hacılar'da "Bilim Kent Projesi"

Hacılar Kaymaklığı tarafından hayata geçirilen "Bilim Kent Projesi" kapsamında atölye ve sınıf açılışı yapıldı.

09.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:26Hacılar'da
Kaymaklığı tarafından hayata geçirilen "Bilim Kent Projesi" kapsamında atölye ve sınıf açılışı yapıldı.
Hacılar Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle, Yunus Çepken İlkokulunda, "Tarihi Değerler ve Misak-ı Milli Alanı, İngilizce Dil Eğitim Sınıfı ile Akıl Oyunları Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan, kurum olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini belirtti.
İlçedeki okulların fiziki yapıları ile ders araç ve gereçlerinin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özdoğan, "Bu çabanın meyvelerini aldığımıza inanıyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza derslerinde ve hayatlarında başarılar diliyor, açtığımız atölye ve sınıfların hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Açılışa, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen de katıldı.

Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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