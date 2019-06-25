25.06.2019 11:07
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Hacılar'da cadde ve sokaklara kilitli parke

Hacılar

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan , belediye olarak daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için ilçe genelinde özellikle ara cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Özdoğan; "Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak için yaptığı, kilitli parke çalışmaları ilçe genelinde tüm hızı ile devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Yediağaç Caddesi, Derin Çıkmazı, Eşmecik Caddesi, Putur Arası Sokak, Tıngıroğlu Sokak, Bilge Çıkmazı, Çiftlik Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Hacılar , Güncel

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