Haberler » Güncel » Hacılar'da 'Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi' tamamlandı - Haber

Hacılar'da "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi" tamamlandı

Hacılar'da İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi" tamamlandı.

03.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:02Hacılar'da
'da İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi" tamamlandı.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde düzenlenen törende, projeye katılan 175 öğrenci ödüllendirildi.
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı konuşmada, namaz kılan insanın her türlü kötülükten uzak olduğunu ve geleceğe güvenle baktığını belirtti.
İlçe Müftüsü Yusuf Ay da çocukların eğitimlerinin ailede başlayıp, okul ve camilerde devam ettiğini ifade etti.
Programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahiler seslendirildi, hadis oratoryosu ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Ahmet Cihan, Hacılar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:04:26