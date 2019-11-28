Haberler » Güncel » Hacılar'da gıda denetimi - Haber

Hacılar'da gıda denetimi

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve okul kantinlerini denetledi.

28.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:00Hacılar'da gıda denetimi
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, fırın ve okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelindeki fırın ve okul kantinlerini denetledi ve halk sağlığına aykırılık teşkil eden iş yeri yetkilileri uyarıldı.
Ekiplerce yapılan denetimde, işyerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajı, çalışanların hijyen durumu, ürün etiketleri, kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, ekiplerin toplum sağlığının korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda, sağlıklı gıdalarla beslenmelerini sağlamak için denetimlere devam ettiklerini kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü, Hacılar, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: "Sözünün karşılığı yok"
18:10 Kaçak istinat duvarının yıkımını engelleyemediler
18:10 Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı
18:05 Diyanet-Sen Karabük Şubesi'nden açıklama
18:04 İstanbul Havalimanı'nda 'Tokat Günleri'
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:13:27