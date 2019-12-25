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Hacılar'da "Kışıma Güneş Ol" kampanyası

Hacılar'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlamak adına başlattığı "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı dağıtıldı.

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:48 Hacılar'da
'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AŞ tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlamak adına başlattığı "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı dağıtıldı.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gürdoğanlar Ortaokulu'nda öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyayla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yaptıklarını belirten Özdoğan, "Çocuklarımız inşallah bu kış okullarına sıcak mont ve botlarıyla rahat giderler. Evlerine de rahat dönerler." dedi.

Kayseri, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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