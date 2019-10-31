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Hacılar'da muhtarlar toplantısı

Hacılar Belediyesi, ilçenin sorunlarını görüşmek, vatandaşların şikayet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla muhtarlar toplantısı düzenledi.

31.10.2019 15:42Hacılar'da muhtarlar toplantısı
Hacılar Belediyesi, ilçenin sorunlarını görüşmek, vatandaşların şikayet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla muhtarlar toplantısı düzenledi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürdoğanlar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Yıldız, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikayetleri değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, "Vatandaşların huzur ve güvenliği için kurumlar arası koordinasyonu üst seviyede tutarak el birliğiyle çalışıyoruz. Bu manada düzenli olarak yapılan toplantılar sayesinde vatandaşların istek, talep ve önerilerinin çözüme kavuşturulması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, daire amirleri de çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Haluk Sezen, Jandarma, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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