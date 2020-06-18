Hacılar'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

Hacılar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS ) öncesinde okullarda dezenfektasyon çalışması yaptı.

Hacılar'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
18.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:49
Hacılar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS ) öncesinde okullarda dezenfektasyon çalışması yaptı.

Hacılar'da 20 Haziran günü 6 okulda yaklaşık 285 öğrencinin katılacağı LGS öncesi öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınavlarına girmeleri için dezenfekte yönünden gerekli önlemleri alan Hacılar Belediyesi, okulları sınav öncesi hazır hale getirdi.

İki oturum halinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'na girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Pandemi döneminde yapılacak olan LGS öncesi ekiplerimiz, öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için dezenfekte çalışması yaptı. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak, tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kullarına titizlikle uymaya devam edelim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hacılar, LGS, Güncel, Haber

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