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Hacılar'da sanat gecesi

Hacılar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Artizhane Sanat'ın hazırlamış olduğu Anton Çehov'un "Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

13.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00Hacılar'da sanat gecesi
Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Artizhane Sanat'ın hazırlamış olduğu Anton Çehov'un "Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve tiyatro severlerin beğeniyle izlediği "Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları" adlı tiyatro oyunu Hacılarlı sanatseverlere hoş bir akşam yaşattı.

Yönetmenliğini Zehra Aktaş'ın yaptığı ve tek gün iki kısa oyun temasıyla sahnelenen tiyatro oyununun sonunda yönetmenlere, oyunculara ve katılımlarından dolayı seyircilere teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Tiyatro hayatın kendisidir. Sahnelenen oyunlarda tüm yaşantılar var. Burada seyircilere sunulan oyunlarda ki konular da çok anlam ifade ediyordu. Oyuncularımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Kendilerini tebrik ediyorum. Belediyemiz Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında kış ayları boyunca birçok etkinliği burada gerçekleştireceğiz. Katılımlarından dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Anton Çehov, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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