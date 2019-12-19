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Hacılar'da sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi oluşturuldu

Hacılar Belediyesi ilçedeki sahipsiz kediler için sığınma ve beslenme evi yaptı.

19.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:38 Hacılar'da sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi oluşturuldu
Belediyesi ilçedeki sahipsiz kediler için sığınma ve beslenme evi yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na konulan 18 yuvalı sığınma ve barınma evi, ilçedeki sahipsiz kedilere yuva oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kedilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması evin temizliğini belediye ekiplerinin yapacağını belirterek, "Burada beslenen kediler, dış etkenlerden korunmuş şekilde günlük ihtiyaçlarını giderebilecek. Belediye olarak insanlarımızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz." şeklinde konuştu.
Özdoğan, vatandaşlardan hasta ve yavru kedileri bu eve bırakmamalarını da istedi.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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