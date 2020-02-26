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Hacılar'da tarımsal kalkınma kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi

Hacılar'da tarımsal kalkınma kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi.

26.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:36Hacılar'da tarımsal kalkınma kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi
'da tarımsal kalkınma kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst birlik asil temsilcileri belirlendi.
İlçede vatandaşların tarım alanındaki faaliyetlerine yön vermek ve birlik içerisinde hareket etmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.
Bakanlık temsilcilerinin nezaretinde gerçekleştirilen toplantıda kooperatif yönetim kurulu asil üyeliklerine Selahattin Ayvaz, Osman Emek ve Ayhan Gökçek, denetim kurulu asil üyeliklerine Ali Hökelek, Osman Emek ve Metin Kirazgiller seçilirken üst birlik asil temsilcisi ise Selahattin Ayvaz seçildi.

Ahmet Cihan, Hacılar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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