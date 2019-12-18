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Hacılar'da "Umuda Engel Yok" etkinliği düzenlendi

Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından "Umuda Engel Yok" etkinliği düzenlendi.

18.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:32Hacılar'da
İl Müftülüğü ile İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından "Umuda Engel Yok" etkinliği düzenlendi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve görme engelli öğrencinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Müftülük olarak Kur'an kursu öğrencilerine işaret dili ile Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini belirtti.
Kursta işaret dili ile dini terimlerin de öğretildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Bu terim ve kavramları anlamak, sıradan bir dil için mümkün değildir. Cennette engellilik olmayacak inşallah. Bu dünyada görme, işitme ve yürüme gibi nimetleri kendisinden alan Rabbimiz, ahirette onlara karşılık olarak cenneti verecek. Yüce Mevla engelli kardeşlerimizi cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah."
Dünyayı insanlar için daha yaşanabilir hale getirmenin çabası ve gayreti içerisinde olmamız gerektiğini aktaran Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay ise "Bugün burada yaptığımız bu program bizlere umut aşılamakta, bize gelecek hedefi göstermektedir. Dolayısıyla hayatın hiçbir şekilde engel tanımadığını, insanların birbirinin kurdu olmaktan ziyade birbirinin yurdu olma zorunluluğunu Müslümanlar olarak ortaya koymak durumundayız." dedi.
Program, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü vaize Kevser Serap Eliaçık'ın yaptığı "Engelleri Aşalım" konulu sunumun ve engelli öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ilahilerin ardından son buldu.
Etkinliğe, Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Talas Müftüsü Bünyamin Turgut, Hacılar Müftüsü Yusuf Ay, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kayseri, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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