Hacılar'da Yaşlılara Evde Temizlik Hizmeti

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Hacılar Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve fiziksel güçsüzlük nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken Hacılarlılara evde temizlik hizmeti veriyor.Sosyal belediyecilik bilinciyle çalışmalarını yürüten Hacılar Belediyesi, Yaşlılara Destek Projesi kapsamında "EvdeTemizlik Hizmetleri Ekibi" kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekip, daha önceden alınan randevu sonrası evlere gidip genel temizlik yapıyor.Belediye işi gönül işi düsturu ile tüm güçlerini vatandaşların huzuru ve refahı için harcadıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Projelerimiz arasında yer alan yaşlılarımıza evde temizlik hizmeti desteğimizi de bayram hazırlıkları vesilesiyle başlamış bulunuyoruz. Tespit ettiğimiz yaşlılarımıza evlerinin genel temizliği gerekse kişisel temizlikleri, belediyemiz de kurduğumuz ekip tarafından her türlü destek verilmektedir. Onların rahatı, huzuru bizim için çok önem arz ediyor. Ben buradan yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah bu hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek." dedi.Temizlik ekibi tarafından evinin tüm temizliği yapılan,89 yaşındaki Akkadın Medet "Yaşımdan dolayı evimde yeterince temizlik yapamıyorum. Belediyemizin bu hizmeti beni çok memnun etti. Evim tertemiz oldu. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ