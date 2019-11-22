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Hacılar'da yeni imar yolları açılıyor

Hacılar Belediyesi parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde yeni imar yolları açıyor.

22.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:10Hacılar'da yeni imar yolları açılıyor
Belediyesi parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde yeni imar yolları açıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünün yeni imar yollarının yapımıyla ilçe içi ulaşım rahatlayacak.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, imar yolu açma çalışmalarını Hisarcık Caddesinde bulunan Uhud Sokak'ta tamamladı.
İlçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara devam edeceklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde plan doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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