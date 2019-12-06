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Hacılar Erciyesspor'lu futbolcu milli takım seçmelerine çağrıldı

Hacılar Erciyesspor futbolcusu Talha Özyürek, U14 Milli Takım seçmelerine çağrıldı.

06.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Hacılar Erciyesspor'lu futbolcu milli takım seçmelerine çağrıldı
Erciyesspor futbolcusu Talha Özyürek, U14 Milli Takım seçmelerine çağrıldı. Başkan Özdoğan, 2006 doğumlu genç futbolcuya başarılar diledi.

10 Aralık 2019 ile 29 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan U14 Milli Takım bölge seçmelerine çağrılan Hacılar Erciyesspor futbolcusu Talha Özyürek, Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, genel kaptan Kahraman Avcı, antrenör Selçuk Gücer ve ailesi ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın misafiri oldu.

U14 Milli Takım seçmelerine çağrılan Talha Özyürek'i kutlayan Başkan Özdoğan, "Altyapıya ne kadar destek verirsek o kadar meyvelerini elde edeceğimizin somut bir göstergesi bu. Sevgili anne ve babasına teşekkür ediyorum. Selçuk Gücer Hocamın, Kahraman Avcı Hocamın, Halit Aysu Ağabeyimin çok emekleri var. Allah razı olsun. Genç takım ve altyapı çok önemli diyoruz. Her zaman için önem veriyoruz inşallah. Mayıs ayında faaliyete tam manasıyla başlayacak olan stadımızda da gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı da spora davet ediyorum. İnşallah Hacılar Erciyesspor'u layık olduğu yerlere birlikte taşıyacağız. Altyapı her şeyimiz. Şu an da altyapının tüm yaş gruplarında top koşturan kardeşlerimiz var. Hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süper amatör de takımımız çok güzel neticeler elde ediyor. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz her zaman daim olur. İnşallah Talha kardeşimizi de U14 Milli Takımımız da görürüz. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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