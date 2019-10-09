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Hacılar Erciyesspor'un boşu yok

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynadığı 3 maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Hacılar Erciyesspor'un boşu yok.Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de topladığı 9 puanla zirvede yer alan Hacılar Erciyesspor, hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

09.10.2019 11:39Hacılar Erciyesspor'un boşu yok
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynadığı 3 maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Hacılar Erciyesspor'un boşu yok.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de topladığı 9 puanla zirvede yer alan Hacılar Erciyesspor, hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Lige genç ve dinamik bir kadro ile giren Hacılar Erciyesspor ligde oynadığı maçlarda Kayseri Demirspor'u 2-0, Özvatan Gençlikspor'u 5-0 ve Talas Anayurtspor'u 3-2'lik sonuçla geçerek fire vermezken 3.hafta sonunda attığı 10 golle ligin en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı -Lacivertli takımın genç yıldızı Yusuf Karaboğa ligde oynadığı 3 maçta attığı 4 golle gol krallığında ilk sıradaki yerini yer alıyor.

Hacılar Erciyesspor'un ligin 4.haftasında Pazar günü sahasında Kayseri Sağlıkspor'u konuk edecek. Sağlıkspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Sarı-Lacivertliler kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Mehmet Özet, Kayseri, Hacılar, Spor

Kaynak: İHA

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