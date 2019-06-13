Hacırahmanlı Mahallesine nefes aldıran çalışma

DERE TEMİZLİK İŞİ İLE MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha temiz ve güvenli yerleşim yerleri için il genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamdaÇevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde başlattığı 1200 metrelik dere temizlik çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile kötü görüntü ve koku da ortadan kaldırıldı.

"MASKİ İLE PROBLEM YAŞAMIYORUZ"

Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Sönme, "MASKİ ile ilgili bir problemimiz yok. Ekipler canla başla çalıştılar. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler