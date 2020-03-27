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Hacısalihoğlu: İş dünyası bu dönemi atlatmak için desteklerden yararlanmalı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet kurumları ile kamu ve bazı özel bankaların destek paketleri açıkladıklarını belirterek, "İş dünyası bu dönemi atlatmak için mutlaka destek paketlerinden yararlanmalıdır" dedi.

27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:03
Hacısalihoğlu: İş dünyası bu dönemi atlatmak için desteklerden yararlanmalı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet kurumları ile kamu ve bazı özel bankaların destek paketleri açıkladıklarını belirterek, "İş dünyası bu dönemi atlatmak için mutlaka destek paketlerinden yararlanmalıdır" dedi.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Suat Hacısalihoğlu, Trabzon, Ekonomi

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