Haberler » Güncel » Hacivat-Karagöz'lü uyum eğitimi

Hacivat-Karagöz'lü uyum eğitimi

KIRIKKALE'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hoşbulduk' projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerin okula uyum sağlamaları için sınıflarda Hacivat-Karagöz gösterisi yapılıyor.

17.10.2019 16:50Hacivat-Karagöz'lü uyum eğitimi

KIRIKKALE'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hoşbulduk' projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerin okula uyum sağlamaları için sınıflarda Hacivat-Karagöz gösterisi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl eğitime başlayan öğrencilerin, okula uyum sağlamaları için 'Hoşbulduk' projesi hazırladı. Geçen hafta başlayan etkinlik kapsamında, birinci sınıf öğrencilerine ders öncesi Hacivat-Karagöz gösterisi sunulmaya başlandı. Gösteri ile öğrencilerin ders öncesi moral ve motivasyonları arttırılarak, okula uyum sağlamaları hedeflendi. Bu kapsamda şu ana kadar 4 okulda 400 öğrenciye gösteri yapıldı.

'YIL BOYU DEVAME DECEĞİZ'

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Özay, etkinliğin sınıflarda belirli günlerde düzenlendiğini belirterek, "'Hoşbulduk' etkinliği ile ilkokula yeni başlayan öğrencilerimizin okulu sevmeleri, okula uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu gibi etkinliklere yıl boyu devam edeceğiz. Burada rol alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize daha çok okulu sevdirecek küçük tiyatro gösterileri sunuyoruz" dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti
18:46 Kayseri'de trafik uygulamaları
18:44 İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı
18:43 400 çocuk, unutulan sokak oyunlarını oynadı
18:43 Ypg, rusya bayrağı astı
18:43 Kasapoğlu: "(Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi) Tesiste yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz"
18:42 - Türk asıllı Milletvekili Kuzu'dan Hollanda Meclisinde harekata destek konuşması
17.10.2019 18:47:48