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Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi

MUĞLA'da, Datça Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul birinci ve ana sınıfı öğrencilerine, 700 yıllık gölge oyun geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları ve genel güvenlik bilgileri anlatılıyor.

12.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:32Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi

MUĞLA'da, Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul birinci ve ana sınıfı öğrencilerine, 700 yıllık gölge oyun geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları ve genel güvenlik bilgileri anlatılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 13 yıllık polis memuru Salih Erdem Çetiner (35) tarafından sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takılmasının önemi, yolun karşına nasıl geçilmesi gerektiği, polis- öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları eğlenceli şekilde aktarılıyor. Proje kapsamında, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu'nda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta gerçekleştirilen gösteriyi yaklaşık 150 öğrenci izledi. Polis memuru Çetiner, gösteri öncesi minik öğrencilere Hacivat- Karagöz oyununun tarihçesini anlattı. Daha sonra perdenin arkasına geçen Çetiner, Karagöz'den Hacivat'a, Çelebi'den Beberuhi'ye kadar birçok karakteri başarıyla seslendirerek, çocukları güldürdü.

Hacivat- Karagöz gösterilerine 5 yıl önce başladığını belirten Salih Erdem Çetiner, "'Çocuklara trafik kurallarını daha kolay nasıl anlatabiliriz' sorusundan yola çıktım. Aklıma ilk gelen, 700 yıllık gölge oyun geleneğimiz olan, Hacivat- Karagöz gösterisi geldi. İlk denemelerim başarılı bulununca projeyi geliştirdik. Çocuklar hem eğlenip hem de verimli ve hızlı bir şekilde görsel olarak trafik kuralları konusunda bilgileniyorlar. Gösterilerden sonra ailelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocukların oyundan sonra daha dikkatli olduklarını söylemeleri beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Datça'da, 2019- 2020 eğitimi öğretim yılı içinde, 5 okulda Hacivat- Karagöz gösterisinin sahnelenmesinin planladığını belirten Çetiner, "Bu gösterilerle yaklaşık 750 öğrencimizi hem Hacivat- Karagöz oyunu ile tanıştırmak hem de onları trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirmek istiyoruz" dedi.



Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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