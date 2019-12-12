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Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik kurallarını öğreniyor.

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi

'nın ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik kurallarını öğreniyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul 1'inci ve ana sınıfı öğrencilerine, 700 yıllık gölge oyunu geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları ve genel güvenlik bilgileri anlatılıyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 13 yıllık polis memuru 35 yaşındaki Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takılmasının önemi, yolun karşına nasıl geçilmesi gerektiği, polis-öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları eğlenceli bir şekilde aktarılıyor. Proje kapsamında, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu'nda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta gerçekleştirilen gösteriyi yaklaşık 150 öğrenci izledi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, gösteri öncesi minik öğrencilere Hacivat-Karagöz oyununun tarihçesini anlattı. Daha sonra perdenin arkasına geçen Çetiner, Karagöz'den Hacivat'a, Çelebi'den Beberuhi'ye kadar birçok karakteri başarıyla seslendirerek çocukları kahkahaya boğdu. Hacivat-Karagöz gösterilerine beş yıl önce başladığını ifade eden Çetiner, Çocuklara trafik kurallarını daha kolay nasıl anlatabiliriz sorusundan yola çıktım. Aklıma ilk gelen, 700 yıllık gölge oyun geleneğimiz olan, Hacivat-Karagöz gösterisi geldi. İlk denemelerim başarılı bulununca, projeyi geliştirdik. Çocuklar hem eğlenip hem de verimli ve hızlı bir şekilde görsel olarak trafik kuralları konusunda bilgileniyorlar. Gösterilerden sonra, ailelerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Çocukların oyundan sonra daha dikkatli olduklarını söylemeleri beni mutlu ediyor dedi.

Datça'da, 2019-2020 eğitimi öğretim yılı içerisinde, beş ayrı okulda Hacivat-Karagöz gösterisinin sahnelenmesinin planladığını belirten Çetiner, Bu gösterilerle yaklaşık 750 öğrencimizi hem Hacivat-Karagöz oyunu ile tanıştırmak hem de onları trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirmek istiyoruz dedi.



Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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