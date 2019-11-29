Hacivat ve Karagöz Times Meydanı'nda

ABD'lilere tanıtım için sahnelenen Hacivat Karagöz oyununa turistler de yoğun ilgi gösterdi. İngilizce ve Türkçe seslendirme ile sahnelenen ve yarım saat süren gösteriyi Amerika'nın ünlü animasyon maskotları de izleyenler arasındaydı. TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, Hacivat Karagöz gölge oyununun 4 yıldır Amerika'da sahnelendiğini belirterek, Türk kültürünü tanıtmak için gösteriyi bu kez New York'un en ünlü Times Meydanı'nda gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. TAASNY Başkan Yardımcısı Dr. Ayşen Darcan ise "Karagözümüzün canı bugün Times Meydanı'na gitmek istedi ve biz de onu alıp bu ünlu meydana getirdik. Amerika'yı karış karış gezeceğiz" dedi.