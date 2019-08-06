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Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesinde bulunan sondajda bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirerek mahalleye daha verimli ve sağlıklı su verilmesi sağladı.

06.08.2019 14:49 Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesinde bulunan sondajda bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında pompa, borular ve teknik aksam tamamen yenilenerek daha verimli ve sağlıklı su verilmesi sağlandı.

Suyun Akışı Çoğaldı

Hacıveliler Mahalle Muhtarı Mustafa Sümer, "Mahallemizde bulunan sondajda MASKİ ekipleri tarafından bakım onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Suyumuzun akışında çoğalma var. Ben, MASKİ'nin çalışmalarından memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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