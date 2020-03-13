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Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Bekir Karademir, haciz işlemi sırasında avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı bıçakla yaraladı.

13.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:40
Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Bekir Karademir, haciz işlemi sırasında avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Çankaya'da meydana geldi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak, haciz işlemi yaptıkları sırada Bekir Karademir'in saldırısına uğradı. Karademir'in bıçakladığı avukatlardan Baş ağır yaralanırken, Çakmak ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan avukatlar, tedaviye alındı. Bekir Karademir ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karademir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Barosu tarafından yazılı açıklama yapılarak, saldırı kınanırken, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşlarımız avukat Savaş Baş ve avukat Necati Çakmak, Ankara'da görevlerini ifa ederken haciz mahallinde bıçaklı saldırıya uğramışlardır. Yaşanan saldırı sonucunda Savaş Baş yaralanmış olup, Ankara Şehir Hastanesinde 4 saat süren ve 3 ayrı cerrahi operasyonun yapıldığı müdahalenin ardından ameliyattan çıkmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Saldırgan gözaltında olup, meslektaşımızın sağlık süreci ve yürütülen savcılık soruşturması Ankara Barosu Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük saldırılar kimden gelirse gelsin en sert tutumu alacağımızı bildirir, avukata yönelen şiddetin vatandaşın hak arama özgürlüğüne yapıldığını tekrar ifade ederiz."


Kaynak: DHA

Etiketler : Bekir Karademir, Ankara, Güncel

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