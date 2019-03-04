Hacizli Araca El Konulmaması İçin Plakasını Değiştirmişler

Adana
'da polis ekipleri el konulmaması için plakası değiştirilen hacizli aracı park halindeyken bulup el koydu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hafif ticari bir araçta, başka bir araca ait plakanın kullanıldığını belirledi.
Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, aracı merkez Seyhan
ilçesi Pınar Mahallesi
'ndeki bir sitenin bahçesinde park halindeyken buldu.
Aracı, aynı sitede oturan M.G'nin park ettiği, bir hafta önce borçlusunun alacağına karşılık aracı kendisine verdiğini söylediği iddia edildi.
Üzerinde 4 haciz kararı bulunduğu belirlenen ve el konulmaması için plakasının değiştirildiği değerlendirilen araca polis ekiplerince el konuldu.
Güncel
Kaynak: AA