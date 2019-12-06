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Hacizli otomobille gezerken yakalandılar

TUZLA'da çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, hacizli otomobille gezerken yakalandı.

06.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:26
TUZLA'da çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, hacizli otomobille gezerken yakalandı.
, Tersaneler Caddesinde 22 Kasım akşamı 22.30 sıralarında mahalle bekçilerini fark eden kişiler, otomobillerini aniden durdurdu. Ekipler, durmasından şüphelenerek otomobilin yanına gitti ve içerisindeki 3 şüpheliyi indirerek kimlik kontrolü yaptı. Kendisini Samet D. olarak tanıtan şüphelilerden birinin gerçek kimliğinin D.(37) olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan detaylı sorgusunda basit yaralama, 3 askeri ceza kanununa muhalefet, 4 vergi usul kanununa muhalefet, hırsızlık ve resmi belgede yalan beyan suçları olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli Selçuk D.'nin ayrıca 16 bin 800 lira kesinleşmiş cezası olduğu da anlaşıldı. Araçtaki diğer şüpheli Hasan M.(31)'nin, kullanmak için uyuşturucu bulundurmaktan 9 suç kaydı olduğu belirlenirken, üçüncü şüpheli Burak B.(29)'nin ise parada sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, silah kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu otomobilin haciz için arandığı ortaya çıktı. Otomobilde yapılan aramalarda 21,44 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Mahalle bekçileri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturmayı derinleştiren Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak B.'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Burak B.'nin evinde ve iş yerinde arama yapan ekipler; 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca sürgüsü, 1 namlu sabitleyici, 2 rulo alüminyum folyo, 14 koli silah yapımında kullanılan kimyasal madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak B. adli makamlarca serbest bırakılırken Selçuk D. ve Hasan M. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hacizli otomobille gezerken yakalandılar

Selçuk, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA


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