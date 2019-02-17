Hacizli Otomobilleri Parçalayıp Satmışlar

Eskişehir
'de hacizli otomobilleri parçalayıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kuyucak
Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde plakaları sökülmüş 3 otomobil gördü.
Ekipler, şüphe üzerine yaptıkları incelemede araçlarla ilgili çok sayıda haciz kararı bulunduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda otomobilleri parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli evlerinde yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma,Kuyucak,Eskişehir
Kaynak: AA