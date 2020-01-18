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Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı (2)

'CHANGE' ARAÇLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİBursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'change' araçlar, emniyet otoparkına getiriliyor.

18.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:16Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı (2)

'CHANGE' ARAÇLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'change' araçlar, emniyet otoparkına getiriliyor. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yakından takip ettiği operasyonun devam ettiği öğrenilirken, şu an 30 araç ele geçirildiği, sayısının artmasının beklendiği bildirildi.Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yediemin otoparkına götürülecek.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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