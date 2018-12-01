Haçkaspor, Yılmaz ile Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor, yarın sahasında karşılaşacağı 1926 Bulancakspor'u yenerek yeni teknik direktörü Nuri Yılmaz
yönetiminde üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Yılmaz yönetiminde kötü gidişatına dur diyerek ligde 5. sıraya kadar yükselen Haçkaspor, 1926 Bulancakspor maçında çıkışını sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Yılmaz, futbolculuk kariyerinde yaşadığı başarıların daha iyisini antrenörlük hayatında da yaşamak istediğini belirterek, "Bu başarının sırrının oyunculara vereceğiniz samimiyet ve adalet duygusundan geçeceğini düşünüyorum. Çok çalışacağız ve Haçkaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız." diye konuştu.
Yılmaz, Düzköy
halkını ve Trabzon
'daki futbolseverleri çok kritik ve önemli olan 1926 Bulancakspor karşılaşmasında yanlarında görmek istediğini de sözlerine ekledi.
Nuri Yılmaz
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:34