Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu

Karabük
Özel Sektör Demir Çelik
Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.
Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı İş adamı Nazım Çapraz'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy çokluğu ile iş adamı Pehlivan Baylan seçildi.
Yapılan toplantı sonucunda İsmail Aygün
Yönetim Kurulu ikinci başkanlığa, Uğur Bostancı Mali Sekreterliğe, Osman Yeşilyurt
ve Ertuğrul Gazi
Yıldız'da yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. - KARABÜK
Demir Çelik, Karabük, Güncel
Kaynak: İHA