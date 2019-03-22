22 Mart 2019, 12:21
»»

Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu

Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı İş adamı Nazım Çapraz'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy çokluğu ile iş adamı Pehlivan Baylan seçildi.

Yapılan toplantı sonucunda İsmail Aygün Yönetim Kurulu ikinci başkanlığa, Uğur Bostancı Mali Sekreterliğe, Osman Yeşilyurt ve Ertuğrul Gazi Yıldız'da yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. - KARABÜK Demir Çelik, Karabük, Güncel
Kaynak: İHA