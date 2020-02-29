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Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Hadi Be Oğlum oyuncuları ve Hadi Be Oğlum özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hadi Be Oğlum filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Hadi Be Oğlum filmi hakkında Hadi Be Oğlum konusu, Hadi Be Oğlum özeti ve Hadi Be Oğlum oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Hadi Be Oğlum filminin detayları…

29.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:07Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Hadi Be Oğlum oyuncuları ve Hadi Be Oğlum özeti!

Hadi Be Oğlum filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hadi Be Oğlum filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi Be Oğlum konusu nedir, Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler ve Hadi Be Oğlum özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN ÖZETİ

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu 'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...

Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un balıkçı Ali'yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra ve Yücel Erten yer alıyor.

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bora Egemen

Oyuncular:Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2017 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Fırat Parlak

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29.02.2020 11:05:32