Hadi'den dünyada bir ilk

İnteraktif konsepti ile rekor ödül olarak 500 Bin TL dağıtacak

Mobil canlı bilgi yarışması Hadi, yeni yıla dünyada bir ilk niteliği taşıyan canlı interaktif karar yarışması konseptiyle girmeye hazırlanıyor. 500 bin TL ödülün dağıtılacağı "Hadi Kontrol Sende", Hadi'nin sevilen ismi Cem Avnayim'in sunumuyla saat 31 Aralık saat 20.30'da başlayacak

Türkiye'nin ilk canlı, mobil, para ödüllü bilgi yarışması Hadi, 2019'u dünyada bir ilki gerçekleştirerek kapatıyor. Üye sayısı 9 milyonu aşan, bugüne kadar milyonlarca TL ödül dağıtan ve "Yılın Girişimi" dahil birçok ödüle layık görülen Hadi, 31 Aralık akşamı saat 20.30'da düzenleyeceği "Hadi Kontrol Sende" ile mobil bilgi yarışması konseptine interaktif bir boyut kazandıracak.