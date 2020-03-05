Hadi Gidelim Filmi

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Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç Elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?Dan ScanlonDan ScanlonAnimasyonOnwardPixar Animation Studios2020ABDİngilizceUIP Türkiye03.04.2020