Hadi 'Hadici'ye Emanet

#HadiSenSun etiketiyle sosyal medya üzerinden düzenlenen elemede birinci olan Solak, Eskişehir'den yola çıkarak soluğu İstanbul'da aldı. Yarışmayı Merve Toy ile birlikte sunan Solak'ın heyecanı gözlerinden okundu.

Farklı konseptleri, 7'den 70'e herkese hitap eden içerikleri ve gündem belirleyen soru kalıplarıyla kitlelerin fenomeni haline gelen Hadi, sıra dışı uygulamalarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. 7 Aralık Cuma günü saat 12.30'da düzenlenen Hadi'yi, Merve Toy ile birlikte bir 'Hadici' sundu. İsmail Solak isimli genç, #HadiSenSun etiketiyle başlatılan etkinlikte birinci olarak yarışmayı sunmaya hak kazanmıştı.

ESKİŞEHİR'DEN GELDİ

Hadi geçtiğimiz hafta duyurduğu etkinlikle Hadicilerden seçtikleri soruyu sunarken çektikleri videoları istedi. Jüri üyelerinin zorlu seçimiyle 7 adaya indirdiği isimlerden @arch.ismail kullanıcı adlı İsmail Solak, sosyal medya üzerinden düzenlenen halk oylamasında birinci olarak Hadi'yi sunma fırsatı yakaladı. Solak, yarışmayı sunmak için Eskişehir'den İstanbul'a geldi.

HADİ NEDİR?

Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100 çeşitten fazla telefonla oynanabilir. 5 milyondan fazla indirilen Hadi'de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır. Hadi, hafta içi her gün 12.30'da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30'da yarışmalar düzenler. Hadi'de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.