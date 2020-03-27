Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hadi İnşallah filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Hadi İnşallah filmi hakkında Hadi İnşallah konusu, Hadi İnşallah özeti ve Hadi İnşallah oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Hadi İnşallah filminin detayları…

27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:23
Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!

Hadi İnşallah filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hadi İnşallah filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi İnşallah konusu nedir, Hadi İnşallah oyuncuları kimler ve Hadi İnşallah özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN ÖZETİ

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara 'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir 'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır...

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Taner Baltacı

Oyuncular: Büşra Pekin, Murat Boz, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Murat Emre Kaman, Emrah Kaman

Etiketler: Hadi İnşallah, Ankara, İzmir, TV, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

İlgili Haberler

Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!
İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti!İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

15:25: Çinli Bilim Adamları Açıkladı! Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! - Haberler 15:02: Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:25: İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti! - Haberler 14:24: Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti! - Haberler 14:24: Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti! - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler