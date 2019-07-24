Hadi oradan çocukluğumun starı

tv100 ekranlarının popüler programı Uykusuzlar Kulübü'nde 20 Temmuz bölümünün konuklarından biri de şarkıcı Çağla oldu.
Okan Bayülgen, Çağla'nın klibini incelerken izleyiciler gülme tufanına kapıldı. Sona doğru ise bombayı Çağla patlattı ve Okan Bayülgen'e: Çocukluğun starıyla tanıştığım için çok mutluyum dedi. İşte Okan Bayülgen'in tepkisi....
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tv100 uydu bilgileri:
TÜRKSAT 4A
Frekans: 12729
Sembol: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
tv100 DIGITURK ve DSMART platformlarında da 37. kanaldan izlenebilir.
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