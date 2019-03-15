Hadi Pazar Günü İphonexr Dağıtacak

Kaynak: İHA

Canlı bilgi yarışması Hadi, Pazar günü düzenlenecek yarışmasında son 10 kalan kişiye iPhoneXR'ın sahibi dağıtacağını duyurdu.Türkiye'nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi'de bu Pazar günü yarışmacıları kıyasıya rekabet bekliyor. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL'ye yakın ödül dağıtan yarışma, sürpriz hediyesi ile Hadicilerin yüzünü güldürecek. Son 10 kişi kalana kadar devam edecek olan yarışmanın sonunda tam 10 Hadici,10 iPhoneXR'ın sahibi olacak.Yarışma 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL