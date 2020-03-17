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Hadim Belediyesinden Kovid-19 önlemleri

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.

17.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:46
Hadim Belediyesinden Kovid-19 önlemleri
Konya 'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.
Belediye tarafından, olası bir salgına karşı alınan önlemler, ilçe genelinde uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda cadde, sokak, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, camiler, parklar, kamu kurumları ve kamusal alanlar ile toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Hadim, Güncel

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