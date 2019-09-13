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Hadim'de aşure etkinliği

Hadim'de Hizmet Edenler Derneği tarafından Şehit Hafız Abdulezel Paşa Camii önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

13.09.2019 15:14Hadim'de aşure etkinliği
Hadim'de Hizmet Edenler Derneği tarafından Şehit Hafız Abdulezel Paşa Camii önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Dernek Başkanı Ali İhsan Çetin burada yaptığı açıklamada, İslam alemi için Muharrem ayı ve aşurenin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik için bu ayların vesile olduğunu aktaran Çetin, "Bu mübarek günün, İslam aleminde dayanışmaya, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi artırsın. Emeği geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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