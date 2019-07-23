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Hadim'de Belediyesinin istinat duvarı çalışmaları

Hadim Belediyesi ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda istinat duvarı çalışması başlattı.

23.07.2019 10:43 Hadim
Hadim Belediyesi ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda istinat duvarı çalışması başlattı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ekiplerinin Oduncu Mahallesi'nde 25 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde istinat duvarı inşaatına başladığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun da genişleyeceğini belirten Hadimioğlu, "İlçemizin dağlık coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı kış aylarında sık sık heyelan ve göçmeler yaşanıyor. Bu sebeple heyelan ve göçme tehlikesi olan yol güzergahları ve çeşitli sokaklarda istinat duvarı çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde de bu çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

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