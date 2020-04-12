Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:24
Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Konya 'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Hadim ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

İlçe merkezindeki çarşılar boş kalırken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki meydan, cadde ve uygulama noktalarında sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede istisna kapsamında olan fırın, nöbetçi eczaneler ve sağlık kuruluşları ise hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Hadim, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Haberler ›› Güncel ››Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Niğde'de bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:25: Sultanbeyli'de sokağa çıkanlar drone ile tespit edildi, ceza yazıldı - Haber 14:25: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 14:25: Sağlık çalışanlarına maske ve ara öğün verilmesine başlandı - Haber 14:25: Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, gıda ve temizlik kolileri dağıttı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler