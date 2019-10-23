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Hadim'de çiftçilere süt koyunu dağıtıldı

Hadim ilçesinde çiftçilere süt koyunu dağıtıldı.

23.10.2019 12:16Hadim'de çiftçilere süt koyunu dağıtıldı
Hadim ilçesinde çiftçilere süt koyunu dağıtıldı.
Konya Orman Bölge Müdürlüğünün hazırladığı ORKÖY Süt Koyunculuğu Projesi kapsamında yüzde yirmilik kısmı hibe yoluyla devlet tarafından karşılanan süt koyunları ilçede talepte bulunan çiftçilere teslim edildi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, koyunların Göynükkışla Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere dağıtıldığını belirterek şunları kaydetti:
"Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerimiz için çok güzel bir uygulama. Bu proje kapsamında çiftçilerimize yüzde 20 hibe destekli, 1 yıl ödemesiz, faizsiz, 5 taksit geri ödemeli şekilde 30 koyun ve 1 koç verildi. Projeden yararlanacak çiftçi sayısı 11 kişi idi ama 10 kişi müracaat etmiş. İnşallah bu vesileyle hayvancılık gelişir, aileler bütçesine katkı sağlar ve milli ekonomiye değer katar. İlçemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürümüz sayın Bekir Karacabey ve projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bekir Pakdemirli, Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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