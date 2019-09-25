Haberler » Güncel » Haber

Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi

Hadim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üzüm sıkma makineleri çiftçilere teslim edildi.

25.09.2019 11:28Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi
Hadim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üzüm sıkma makineleri çiftçilere teslim edildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Hadim Belediyesi'ne tahsisi yapılan üzüm sıkma makinalarının mahallelere teslim edildiğini söyledi.

Başkan Hadimioğlu ayrıca, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında tahsis edilen üzüm sıkma makinelerinin mahallelerde kullanılmasının ardından çiftçilerin iş yükünün azalacağını da sözlerine ekledi.

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 İdari Mahkeme, açığa alınma işlemi sona erdirilenin eski görevine iade edilmesine hükmetti
12:10 Bağlar Belediyesi çocuklar için riskli olan kantini yıktı
12:10 Lösemili abdulsalam, hastanede resimle hayata tutunuyor
12:09 Erzurum ruhsatsız 18 katlı binaların yıkımına başlandı
12:09 Antalya osman ayık'tan ara tatili değerlendirmesi beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme
12:09 Van gölü cilt için şifa
12:08 Öldürülen bedensel engelli kadın da şiddet mağduruymuş