Hadim'de dağcılar Akdağ'a tırmandı
Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup fotoğraf ve doğa tutkunu, 2 bin 105 metre yüksekliğindeki Akdağ dağına tırmanış gerçekleştirdi.
09.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:26
Konya 'nın Hadim ilçesinde bir grup fotoğraf ve doğa tutkunu, 2 bin 105 metre yüksekliğindeki Akdağ dağına tırmanış gerçekleştirdi.
Sabahın erken saatlerinde Hadim'den hareket eden 6 kişilik dağcı grup, zirve noktasına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.
Dağcılardan Hayri Arabacı, yaptığı açıklamada, dağın yüksek kesimlerinde metrelerce kar olduğunu söyledi.
Zorlu bir tırmanışın ardında zirveye ulaştıklarını belirten Arabacı, şunları kaydetti:
"6 kişilik ekibimizle 2 bin 105 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemizin büyük bir kısmında bahar mevsimi yaşanırken burada metrelerce kar var. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için kar üzerinde zirve yürüyüşü yaptık. Ayrıca yanımızda getirdiğimiz kamp yatakları ile karda metrelerce kayak yapmanın keyfini yaşadık. Katılan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir etkinliğe imza attık."
Sabahın erken saatlerinde Hadim'den hareket eden 6 kişilik dağcı grup, zirve noktasına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.
Dağcılardan Hayri Arabacı, yaptığı açıklamada, dağın yüksek kesimlerinde metrelerce kar olduğunu söyledi.
Zorlu bir tırmanışın ardında zirveye ulaştıklarını belirten Arabacı, şunları kaydetti:
"6 kişilik ekibimizle 2 bin 105 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemizin büyük bir kısmında bahar mevsimi yaşanırken burada metrelerce kar var. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için kar üzerinde zirve yürüyüşü yaptık. Ayrıca yanımızda getirdiğimiz kamp yatakları ile karda metrelerce kayak yapmanın keyfini yaşadık. Katılan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir etkinliğe imza attık."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hadim'de dağcılar Akdağ'a tırmandı
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