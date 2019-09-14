Haberler » Güncel » Haber

Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Hadim ilçesinde, elektrik hatları yer altına alınıyor.

14.09.2019 11:52Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor
Hadim ilçesinde, elektrik hatları yer altına alınıyor.

Hadim Belediyesinin girişimleriyle MEDAŞ tarafından ilçede başlatılan çalışmalarla kent merkezindeki ana caddelerde bulunan elektrik nakil hatları yer altına alınmaya başladı.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, çalışma yürütülen cadde üzerindeki altyapı çalışmalarını inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hadimioğlu, elektrik hatlarının yer altına alma çalışmalarının ilçe halkının yıllardır beklediği bir proje olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:16 Sinanoğlu, STK'larla işbirliği içerisinde çalışacağız
17:15 Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
17:15 Muş'ta teröre lanet yürüyüşü
17:15 Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza
17:15 Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı
17:15 Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
17:15 Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı