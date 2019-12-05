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Hadim'de halk günü toplantısı düzenlendi

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ilçede halk günü toplantısı düzenledi.

05.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:38Hadim'de halk günü toplantısı düzenlendi
Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ilçede halk günü toplantısı düzenledi.

Hadim Belediyesi düğün salonunda düzenlenen toplantıda, ilçe sakinlerine genel güvenlik, asayiş konuları ve yatırımlar hakında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından konuşan Kaymakam Gilan, sorunları birlikte istişare etmek ve çözüm üretmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için bütün kurum müdürlerimizle bugün sizlerle birlikteyiz. Birebir sorunları, istekleri ve önerileri ilk ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturmak için vatandaşlarımıza hizmet verme anlayışındayız."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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