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Hadim'de iki mahallenin ismi değişti

Hadim Belediye Meclisi, ilçedeki iki mahallenin isminin değiştirilmesini kararlaştırdı.

05.10.2019 12:30Hadim'de iki mahallenin ismi değişti
Hadim Belediye Meclisi, ilçedeki iki mahallenin isminin değiştirilmesini kararlaştırdı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülpınar ve Aşağı Kızılkaya mahallelerinin isminin değiştirilmesi için meclis kararı alındığını söyledi.

İsim değişikliğinin mahalle sakinleri tarafından talep edildiğini ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"Gülpınar mahallemizin adını Mernek, Aşağı Kızılkaya Mahallemizin adını da Aşağı Mernek olarak değiştirme kararı aldık. Daha doğrusu aslına çevirdik. Yani bu mahallelerimizin eski adı zaten Mernek idi. Halk arasında da halen Mernek ismi kullanılıyordu. Vatandaşlarımızdan ve mahalle sakinlerinden gelen istek üzerine ekim ayı meclis toplantısında gündeme getirdik ve mahallelerimizin eski isimlerini oy birliği ile değiştirme kararı aldık. Daha önce de Gerez, Gezlevi ve Eğiste mahallelerimizin isimlerini değiştirmiştik."

Ahmet Hadimioğlu, Kızılkaya, Gülpınar, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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