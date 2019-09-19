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Hadim'de kamulaştırma toplantısı

Hadim ilçesinde Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) tarafından yapılacak kamulaştırmalarla ilgili toplantı düzenlendi.

19.09.2019 12:16Hadim'de kamulaştırma toplantısı
Hadim ilçesinde Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) tarafından yapılacak kamulaştırmalarla ilgili toplantı düzenlendi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda, TEDAŞ ve MEDAŞ yetkilileri tarafından ilçe sınırları içinde yapılan enerji nakil hatlarının vatandaş parsellerinde kalan kısımlarıyla ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.
Katılımcılara, enerji nakil hattı yapımı nedeniyle arazilerin, evleri, bağ ve bahçeleri kamulaştırılacak vatandaşlara, kamulaştırma işlemlerinin nasıl yapılacağı, arazilerin satışlarının nasıl yapılacağı, satın alma sürecinin nasıl başlayacağı ve işleyişinin nasıl devam edeceği gibi konularda bilgi verildi.

Yetkililer, komisyon çalışmaları sonucunda tespit edilen metrekare fiyatını kabul eden arazi sahiplerinin uzlaşma beyanını imzalamasının ardından toplantı sona erdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Meram, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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