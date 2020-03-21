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Hadim'de kar mesaisi

Konya'nın Hadim ilçesinde, belediye ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışmalarına başladı.

21.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:20
Hadim'de kar mesaisi
Konya 'nın Hadim ilçesinde, belediye ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışmalarına başladı.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bazı yüksek kesimlerdeki mahallelerde dört gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Ekiplerin karla mücadele için yoğun mesai harcadığını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"İlçemiz kışın en sert ve çetin geçtiği yerlerden birisidir. Bu sebeple vatandaşlarımıza kışın getirdiği olumsuzlukları yansıtmamak için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Şu anda Aşağı Eşenler ve Yukarı Eşenler mahallelerimizde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Diğer mahallelerimizde de benzer durumlar var. Mahalle yollarının açılmasının ardından kepçe ve greyderlerimiz ile cadde ve sokaklarda da kar kürüme ve temizleme çalışmalarını yapıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel

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